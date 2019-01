Taliban vallen inlichtingendienst in Afghanistan aan: “Tientallen doden” TVC

21 januari 2019

20u49

Bron: Belga 0 Bij de aanslag en de schietpartij maandagochtend bij een kantoor van de Afghaanse inlichtingendienst NDS in Meydan Sjahr, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Wardak, zouden tientallen mensen zijn omgekomen. Over het exacte aantal heerst nog veel onduidelijkheid: Reuters citeert een bron binnen het ministerie van Defensie die spreekt van meer dan 100 doden, terwijl andere media spreken over 40 tot 50 doden.

De aanval bij een kantoor van de Afghaanse inlichtingendienst NDS in Meydan Sjahr begon rond 7.30 uur lokale tijd (4 uur Belgische tijd) toen een zelfmoordterrorist een bomauto tot ontploffing bracht voor de geheime dienst. Vervolgens bestormden drie gewapende mannen het gebouw en begonnen ze in het rond te schieten. Uiteindelijk werden ze alle drie gedood.

In het gebouw van de NDS is een speciale eenheid ondergebracht die bestaat uit 150 manschappen. De radicaalislamitische taliban hebben de aanslag opgeëist via hun woordvoerder Zabihullah Mujahid.

De provinciale autoriteiten meldden maandagmiddag dat vijftien NDS-leden om het leven kwamen. Dat aantal zou echter nog opgelopen zijn, zo melden verschillende media. New York Times schrijft dat volgens twee Afghaanse veiligheidsbronnen 40 of 45 mensen omkwamen, maar dat bij de provincie te horen was dat 50 leden van de inlichtingendiensten omkwamen. Reuters citeert dan weer een bron binnen het ministerie van Defensie. "We hebben informatie dat 126 mensen gedood zijn bij een explosie in het militair trainingscentrum, onder wie 8 speciale commando's", klinkt het daar. De bron zou de opdracht hebben gekregen om de cijfers niet openbaar te maken.

De aanslag gebeurde enkele uren voordat de taliban aankondigden dat ze maandag een ontmoeting hadden met Amerikaanse vertegenwoordigers in Qatar, en dat die gesprekken dinsdag worden voortgezet. Volgens experts is dat een teken dat het geweld zal blijven duren en steeds bloediger zal worden, ondanks er aanwijzingen zijn dat de strijdende partijen bereid zijn om te onderhandelen, aldus New York Times.