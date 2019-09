Taliban vallen Afghaanse steden aan ondanks onderhandelingen met VS Redactie

02 september 2019

10u59

Bron: De Morgen, anp 0 De taliban hebben dit weekend aanvallen uitgevoerd op Kunduz en Pol-e Khomri, twee steden in het noorden van Afghanistan. Het offensief komt er op het moment dat de islamisten gesprekken met de VS voeren over een terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het land.

De Afghaanse veiligheidstroepen hebben de aanval van de taliban op de steden Kunduz en Pol-e Khomri afgeslagen. Kunduz is “totaal bevrijd” van taliban-strijders, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren. Er zouden 56 strijders gedood zijn. Aan de kant van het Afghaanse leger zijn twintig soldaten gedood. Onder de slachtoffers zijn ook vijf burgers.

De autoriteiten melden ook dat de situatie in Pol-e Khomri, de hoofdstad van de provincie Baghlan, “onder controle” is.

De taliban waren een aanval op beide steden begonnen. De islamisten voeren op dit moment volop onderhandelingen met de Verenigde Staten over een terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. De Amerikaanse hoofdonderhandelaar Zalmay Khalilzad, die gisteren in de Afghaanse hoofdstad Kaboel arriveerde, riep de taliban op het geweld te staken.

Huis tot huis

Volgens de regering in Kaboel wisten Afghaanse veiligheidstroepen met behulp van Amerikaanse luchtsteun de taliban gisteren te verdrijven uit Kunduz, hoofdstad van de gelijknamige provincie. Daar werd zaterdag nog fel gevochten, op sommige plaatsen zelfs van huis tot huis.

Een woordvoerder van de taliban ontkende dat de opstandelingen het onderspit hadden gedolven en zei dat ze nog belangrijke posities in handen hebben. Volgens hem hebben de taliban ook voet aan de grond gekregen in Pol-e Khomri, de hoofdstad van de provincie Baghlan. Het provinciale bestuur bevestigde dat er gevechten plaatsvonden en vroeg de Amerikanen om hulp.

De taliban hebben de afgelopen jaren vaker geprobeerd Kunduz in handen te krijgen, maar tot nog toe wist het Afghaanse leger hen met steun van de Amerikanen steeds weer te verdrijven.

Onderhandelingen

De Verenigde Staten vielen Afghanistan in 2001 binnen na de aanslagen van 11 september in New York en Washington, maar na achttien jaar zijn de taliban lang niet verslagen. De afgelopen jaren hebben zij bijna de helft van het land weer in handen gekregen, ondanks de aanwezigheid van ruim 20.000 Amerikaanse en NAVO-militairen.

De onderhandelingen tussen de VS en de taliban in Qatar leken de afgelopen tijd juist in een stroomversnelling te komen. Naar verluidt zouden de twee partijen het bijna eens zijn over een tijdschema voor de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

De VS eisen van de taliban de garantie dat het land nooit meer zal worden gebruikt als uitvalsbasis voor terreurgroepen zoals al-Qaida, dat verantwoordelijk was voor de aanslagen van 9/11. Al-Qaida-leider Osama bin Laden genoot destijds bescherming van de taliban.

Akkoord nabij

Volgens zowel de Amerikaanse gezant Khalilzad als de taliban is een akkoord nabij. De Afghaanse regering beziet de gesprekken met het nodige wantrouwen, ook al omdat de taliban tot nog toe hebben geweigerd met de regering in Kaboel te praten.

Als een akkoord met de VS bereikt wordt, moeten de taliban en de regering aan de onderhandelingstafel overeenstemming zien te vinden over machtsdeling. Het jongste offensief kan gezien worden als een poging van de taliban om de eigen onderhandelingspositie te versterken.