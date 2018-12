Taliban roepen VS op tot terugtrekking troepen uit Afghanistan: “VS zullen even hard vernederd worden als Sovjet-Unie”

27 december 2018

15u59

Bron: Belga

De Afghaanse taliban hebben de Verenigde Staten opgeroepen om hun troepen volledig terug te trekken uit het land. Anders zullen de Amerikanen een nederlaag lijden die vergelijkbaar is met de "vernedering" die het Sovjetleger in de jaren 80 moest ondergaan, zo klinkt het in een verspreide mededeling.