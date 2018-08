Taliban reist naar Rusland om toekomst Afghanistan te bespreken IVI

22 augustus 2018

07u27

Bron: CNN, BBC 0 Vertegenwoordigers van de taliban zullen naar Rusland reizen om te overleggen over de toekomst van Afghanistan. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov gezegd. De bijzondere bijeenkomst zal begin september plaatsvinden. Moskou speelt de laatste tijd een actieve bemiddelingsrol tussen de Afghaanse regering en de islamitische beweging.

“De eerste reactie op het idee voor overleg is positief”, zei Lavrov gisteren. “Ze zijn van plan om deel te nemen. Ik hoop dat het productief zal zijn.” Rusland wil de taliban al langer overtuigen om een akkoord te sluiten met de Afghaanse regering waarmee het al jaren in conflict ligt. De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft vorige maand nog een staakt-het-vuren voorgesteld aan de taliban, maar die heeft daar nog niet op gereageerd.

Contact

Ook de VS wil graag een einde zien komen aan het conflict. “We zijn klaar om deel te nemen aan onderhandelingen tussen de regering en de taliban. Het is tijd voor vrede”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Rusland heeft de voorbije maanden intensief contact gehouden met de taliban. Lavrov zegt dat zijn land dat doet om “de veiligheid van de Russen in Afghanistan te garanderen” en om de groepering “aan te moedigen de gewapende strijd te stoppen en in dialoog te gaan”.

Guerilla

De taliban is ontstaan in het begin van de jaren ’90 nadat de Sovjet-Unie na tien jaar bezetting is vertrokken uit Afghanistan. De beweging is eigenlijk voortgekomen uit de guerrillastrijders die toen tegen de Sovjetsoldaten hebben gevochten en gesteund werden door de VS. In de jaren ’90 heeft de groepering verschillende delen van Afghanistan - waaronder hoofdstad Kaboel - ingenomen. Na 9/11 werd de taliban ervan beschuldigd onderdak te hebben gegeven aan al Qaida- leider Osama Bin Laden. De taliban is haar macht in Afghanistan verloren nadat de VS de strijd is aangegaan met de beweging in 2001. De macht van de taliban is sindsdien beperkt. Toch voert de groep nog geregeld aanslagen uit.