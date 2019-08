Taliban plannen aanslagen op stembureaus HL

06 augustus 2019

11u08

Bron: Belga 2 De taliban roepen op tot een boycot van de presidentsverkiezingen in Afghanistan en dreigen tegelijkertijd met geweld. De bevolking krijgt de raad weg te blijven van verkiezingsmeetings en stembureaus om geen potentieel doelwit te worden.

De presidentsverkiezingen in Afghanistan staan gepland voor 28 september. De eerste dag van de kiescampagne eind juli werd al overschaduwd door een zware aanslag. Meer dan 20 mensen kwamen om het leven bij de ontploffing van een bomauto voor het kantoor van kandidaat-vicepresident Amrullah Saleh in Kaboel.

De taliban willen niet weten van verkiezingen en hebben al vaker verkiezingsmeetings en stembureaus als doelwit gekozen. Volgens de VN-missie in Afghanistan (Unama) was de eerste dag van de parlementsverkiezingen in oktober vorig jaar de dag met het hoogste aantal burgerslachtoffers van 2018.

Vanwege het lopende vredesproces is het houden van verkiezingen ook binnen de bevolking omstreden. Veel Afghanen denken dat de stembusgang een mogelijke vrede met de taliban in de weg kan staan. Door de slechte veiligheidssituatie is het organiseren van verkiezingen in veel gebieden ook twijfelachtig.