Taliban ontvoeren honderd buspassagiers in Afghanistan tijdens wapenstilstand

20 augustus 2018

11u07

Bron: BELGA 0 De taliban hebben in het noorden van Afghanistan meer dan honderd passagiers van drie bussen ontvoerd. Nochtans kondigde de Afghaanse president Ashraf Ghani gisteren een nieuw staakt-het-vuren aan met de taliban, dat vanaf vandaag geldt.

De passagiers waren deze ochtend onderweg van Takhar, in het noorden van het land, naar de hoofdstad Kaboel. De bussen werden tegengehouden door de talibanmilitanten en een deel van de passagiers werd meegenomen naar een dorp in de buurt. Dat meldde de gouverneur van het district Khan Abad, waar de aanval plaatsvond. Volgens een tweede functionaris pikten de aanvallers alle overheidsambtenaren uit de groep. Zij waren naar huis onderweg voor het Offerfeest. Aan boord van de bussen zouden 300 tot 400 mensen gezeten hebben.

Het Afghaanse leger is onderweg naar de regio om het incident te onderzoeken. Volgens Associated Press konden de regeringstroepen enkele uren na de ontvoering al 149 mensen bevrijden. 21 anderen zouden nog steeds in de handen van de taliban zijn.

Staakt-het-vuren

Gisteren kondigde de Afghaanse president Ashraf Ghani - daags voor de start van het Offerfeest - een staakt-het-vuren van drie maanden aan, indien de taliban hun aanvallen stopzetten. Die tijdelijke wapenstilstand kwam er naar aanleiding van de 99ste verjaardag van de onafhankelijkheid van het land.

De taliban hebben nog niet officieel gereageerd op het voorstel, maar bronnen binnen de groep meldden dat hun leiders akkoord gaan met een wapenstilstand van vier dagen. Opperste leider Sheikh Haibatullah Akhunzada moet wel nog zijn ultieme goedkeuring geven. Ook zou de taliban honderden gevangen vrijlaten, zonder daarover details te geven. Fox News maakt melding van 500 gevangenen die zouden worden bevrijd.

In juni schortten de Afghaanse autoriteiten hun militaire operaties tegen de taliban ook al eens op naar aanleiding van het einde van de ramadan. Het was de eerste nationaal geldende wapenstilstand in meer dan vijftien jaar in het land. Dat staakt-het-vuren hield drie dagen stand. De regering wilde de overeenkomst verlengen, maar de taliban hielden zich er niet aan.