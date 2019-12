Taliban ontvoeren 27 leden van vredesmars in West-Afghanistan AW

25 december 2019

11u49

Bron: Belga 0 Militanten van de Taliban hebben 27 leden van de volksvredesbeweging ontvoerd in de Afghaanse westelijke provincie Farah. Dat heeft de leider van de vredesbeweging, Iqbal Khaibar, bekendgemaakt.

De militanten ontvoerden de activisten in het district Bala Buluk, toen die deelnamen aan een vredesmars in het naburige district Herat, aldus Khaibar. De vredesbeweging weet niet waar de activisten zijn. De taliban reageren niet op vragen van de beweging, zei Khaibar nog.

De vredesbeweging roept alle partijen in het Afghaanse conflict op om het eens te worden over een staakt-het-vuren. De taliban zijn achterdochtig wat betreft de beweging. Sommige militanten bekritiseren de beweging, omdat die niet spreekt over Amerikaanse luchtaanvallen die burgerslachtoffers veroorzaken. De beweging stelt zelf steeds een onpartijdige groep te zijn die enkel voor vrede ijvert in het land.