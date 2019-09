Taliban-offensief in Afghanistan breidt uit tijdens onderhandelingen met VS AW

06 september 2019

11u54

Bron: Belga 0 Militanten van de taliban hebben Farah, een stad in het westen van Afghanistan, aangevallen. De aanval is de laatste in een rij van aanvallen op hoofdsteden van de verschillende provincies in het land.

De strijders lanceerden hun offensief vanuit drie richtingen, zo melden de lokale autoriteiten. Ze slaagden erin een rekruteringsbureau van het leger over te nemen, maar hun opmars werd gestopt door aanvallen van drones. Er wordt nog steeds gevochten in de stad.



De taliban eiste eerder al de aanslag op in de hoofdstad Kaboel waarbij een controlepost in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier gebombardeerd werd. Daarbij vielen zeker vijf doden en tientallen gewonden.

Onderhandelingen

De Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad zou er deze week naar eigen zeggen in geslaagd om na lange onderhandelingen een principeakkoord met de Taliban overeen te komen. Dat akkoord moet toelaten dat de Amerikanen op termijn een groot deel van hun troepen uit Afghanistan terugtrekken, terwijl de Taliban ervoor zouden zorgen dat terroristische groeperingen in Afghanistan geen voet aan de grond meer krijgen. Bij de onderhandelingen tussen de VS en de Taliban was de Afghaanse regering evenwel niet betrokken.

De VS en de taliban onderhandelen overigens als sinds juli 2018 om een einde te maken aan de oorlog die zij al achttien jaar met elkaar voeren op Afghaans territorium. Washington is in 2001 in de nasleep van de aanslagen van 9/11 in Afghanistan geïntervenieerd om de jihadisten van al-Qaida op te rollen en de taliban van de macht te verdrijven in Kaboel.

Maar de taliban zetten nooit een punt achter hun rebellie. Op het hoogtepunt van de strijd, in 2011, hadden de VS zelfs 98.000 soldaten in Afghanistan. Nu zijn dat er nog tussen 13.000 en 14.000.