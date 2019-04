Taliban maken zich op voor nieuw voorjaarsoffensief AW

12 april 2019

09u42

Bron: Belga 2 De taliban kondigden - onder de naam Al-Fath ("Overwinning") - een nieuw voorjaarsoffensief aan. De Afghanen hoopten dat de radicale islamisten dit jaar aan een voorjaarsoffensief zouden annuleren gezien de politieke toenadering. Maar in een verklaring luidt het: "onze plicht tot jihad is nog niet voorbij".

Een sleutelcomponent van het geweld is de Afghanen ertoe te bewegen om het leger en de politie te verlaten. De taliban riepen alle veiligheidstroepen op hun leven te beschermen en af te zien van "zinloze vijandelijkheden en vergeefse weerstand". De taliban zeggen vastbesloten te zijn om het land uit de "beklemming van de buitenlandse bezetting" te halen. Bovendien hebben ze nieuwe tactieken en moderne wapens in de hoop grote gebieden terug in te nemen.



Hevige strijd om land

Volgens Afghaanse militaire bronnen controleert de regering momenteel nog maar iets meer dan de helft van land. Er woedt strijd rond dertig procent van het grondgebied.

De strijd is ook heviger geworden. Dagelijks sneuvelen ongeveer 35 soldaten en politiemensen, zo verluidt uit militaire bron. Tegelijk voeren de taliban rechtstreekse gesprekken met de VS omtrent een politieke oplossing van het conflict.

