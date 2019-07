Taliban lokken elitetroepen in hinderlaag en doden 34 commando's in Afghanistan

18 juli 2019

09u16

De taliban hebben dinsdagavond in Afghanistan 34 commando's gedood in de westelijke provincie Badghis, zo hebben functionarissen vandaag gezegd. De elitetroepen waren uitgestuurd voor een operatie tegen de taliban, maar werden in een hinderlaag gelokt, zei de chef van het district Ab Kamari, Khudadad Khan.