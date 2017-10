Taliban-leider gedood door Amerikaanse drone in Afghanistan 11u23

Bron: Belga 0 REUTERS Omar Khalid Khorasani (midden) zou dinsdag aan zijn verwondingen zijn overleden. De commandant van een van de meest gevreesde facties van de Pakistaanse taliban-rebellen is gedood. Vermoedelijk kwam hij om bij een Amerikaanse drone-aanval in Afghanistan.

Leider Omar Khalid Khorasani en zeker negen andere strijders van de factie Jamaat-ul-Ahrar waren maandag het doelwit van een Amerikaanse aanval in de Afghaanse provincie Paktia. De informatie werd bevestigd door bronnen binnen de veiligheidsdiensten en het leger, maar die wilden anoniem blijven. Volgens beide bronnen overleed Khorasani de volgende dag aan zijn verwondingen.

Lees ook Dodental van aanvallen taliban in Afghanistan stijgt naar 78

Ook de groepering zelf bevestigt het nieuws, berichten lokale media. Asad Afridi zou al zijn aangeduid als nieuwe leider. Jamaat-ul-Ahrar was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor enkele van de meest dodelijke aanslagen in Pakistan. Ook de zelfmoordaanslag op Pasen vorig jaar, waarbij bijna 80 mensen om het leven kwamen, was het werk van de taliban-factie.

Onder leiding van Khorasani verhuisde de groepering in 2014 naar Afghanistan, nadat het Pakistaanse leger de aanval had geopend op hun uitvalsbasis Mohmand.