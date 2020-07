Taliban kondigen driedaags bestand af in Afghanistan voor Offerfeest KVE

28 juli 2020

17u59

Bron: Belga 0 De taliban hebben dinsdag aangekondigd dat ze in Afghanistan een driedaags staakt-het-vuren zullen naleven ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest dat eind deze week valt. In een mededeling zei de groep dat ze haar strijders had opgedragen vanaf middernacht in de nacht donderdag op vrijdag een bestand van 72 uur na te leven, waarbij ze alleen mogen terugslaan indien zelf aangevallen.

De taliban zouden al hun strijders ook het bevel geven gedurende het drie dagen durende Offerfeest geen gebieden te betreden die onder controle van de regering staan. Ze vroegen dat regeringstroepen dan niet in gebieden zouden komen die in handen zijn van de islamistische groep.

De Afghaanse president Ashraf Ghani beval alle veiligheidstroepen in het land het bestand na te leven, twitterde zijn woordvoerder Sedik Sedikki. Enkele uren eerder had Ghani beloofd dat hij spoedig de vrijlating van alle 5.000 taliban-gevangenen zou afronden, een struikelblok op de weg naar vredesgesprekken. Op een internationale topbijeenkomst in Kaboel riep Ghani de taliban niet alleen op een bestand na te leven tijdens het Offerfeest, maar vroeg hij hen ook binnen een week aan vredesgesprekken te beginnen.

Ghani zei dat 3.560 regeringssoldaten gedood werden en 6.781 anderen gewond raakten sinds de Verenigde Staten eind februari een vredesovereenkomst sloten met de taliban. Een gevangenenruil is een bepalend deel van de overeenkomst.