Taliban gijzelen 15 ambtenaren in Afghanistan

05 januari 2019

De taliban hebben zeker vijftien ambtenaren gevangen genomen in Farah, een provincie in het westen van het land. Dat melden de Afghaanse autoriteiten. De ambtenaren waren onderweg naar het werk in de buitenwijken van de stad Farah.