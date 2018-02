Taliban geselt jong koppeltje dat wilde weglopen avh

27 februari 2018

12u18

Bron: Belga 4 De radicaal islamitische taliban in Afghanistan heeft een jong koppel dat wilde vluchten in het openbaar laten geselen. Het paartje was uit het noorden van het land naar de provincie Ghor gevlucht, nadat hun families een huwelijk tussen hen beiden had verboden, aldus een politiewoordvoerder. Familieleden hadden de vluchters opgespoord en terug naar huis gebracht.

Gisternamiddag sleurden de moslimrebellen hen voor een provisoire rechtbank en veroordeelden hen beiden tot een publieke geseling. De provincie Farjab, waar het incident gebeurde, wordt door de taliban gecontroleerd.

De taliban controleert of beïnvloedt 13 procent van het land. Op 14 februari, op Valentijnsdag, had de taliban in de provincie Sar-e-Pol een jongeman gestenigd tot de dood op verdenking van overspel.