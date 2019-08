Taliban en VS beëindigen vredesbesprekingen KVE

12 augustus 2019

15u45

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten en de radicaalislamitische Taliban hebben hun jongste gesprekken in Qatar om vrede te bereiken in Afghanistan beëindigd. De gesprekken waren "lang en nuttig", zei een woordvoerder van de Taliban op Twitter. Beide partijen zullen nu met hun leiders overleggen over de volgende stappen.

Het was niet meteen duidelijk of de twee delegaties overeenstemming hebben bereikt. Waarnemers geloofden echter dat ze in dit geval met hun leiders moeten spreken voordat een mogelijke overeenkomst officieel wordt aangekondigd en met andere belangrijke partners in het geval van de VS. De Amerikaanse onderhandelaar Zalmay Khalilzad schreef op Twitter dat de gesprekken "productief" waren.

Hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Taliban praten sinds juli vorig jaar met Amerikaanse onderhandelaars over een politieke oplossing voor het bijna 18-jarige conflict in de Hindoekoesj, het berggebied in het noordoosten van Afghanistan en het noorden van Pakistan. Daarbij ging het vooral over terugtrekking van troepen en garanties door de Taliban dat Afghanistan geen veilige haven voor terroristen zal worden.

De gesprekken moeten ook leiden tot officiële vredesbesprekingen tussen de regering in Kaboel en de Taliban. De islamisten hebben tot nu toe geweigerd met de regering te spreken, die zij als een 'marionet' van het Westen beschouwen. Ook een wapenstilstand was onderwerp van gesprek.

Vóór de jongste, nu achtste gespreksronde met de Amerikaanse hoofdonderhandelaar Khalilzad, hadden beide partijen optimisme getoond over het bereiken van een akkoord.