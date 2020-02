Taliban en strijdende troepen starten vanavond week ‘minder geweld’, Washington bereidt akkoord voor YV

21 februari 2020

12u11

Bron: Belga 0 De taliban en de Amerikaanse en Afghaanse troepen gaan een week lang proberen elkaar zo veel mogelijk met rust te laten. Ze noemen het ‘een periode van minder geweld’. De partijen hebben afgesproken het nog geen bestand of wapenstilstand te noemen. De Verenigde Staten treffen ondertussen de voorbereiding om op 29 februari een akkoord met de taliban te ondertekenen.

Het experiment is tot stand gekomen na weken van onderhandelingen tussen Washington en de taliban in Qatar. De week van minder geweld begint om 20.30 uur vanavond, Belgische tijd. De aankondiging werd bevestigd door het hoofd van de Afghaanse veiligheidsraad, Javed Faisal.

“Zodra die inperking van het geweld met succes is uitgevoerd, zou de ondertekening van een akkoord tussen Verenigde Staten en taliban moeten doorgaan”, aldus Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in een communiqué dat gepubliceerd werd na een bezoek aan Saudi-Arabië. “Na decennia van conflict zijn we het met de taliban eens geworden over een duidelijke inperking van het geweld”, tweette Pompeo. De Amerikaanse minister roept alle Afghanen op deze kans te grijpen.

Taliban bevestigd

De nummer twee van de taliban, Sirajuddin Haqqan, schreef donderdag in een opiniestuk in The New York Times dat hij denkt dat er uitzicht is op een politieke oplossing voor het slepende conflict in Afghanistan.

Als het inderdaad tot de ondertekening van zo’n akkoord komt, moeten gesprekken starten tussen de Afghaanse regering en de taliban. De terreurbeweging weigert al 18 jaar met Kaboel te spreken, omdat ze de officiële regering beschouwt als marionetten van Washington.