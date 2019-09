Taliban eist verantwoordelijkheid op voor nieuwe aanslag vlakbij NAVO-hoofdkwartier in Kaboel HR

05 september 2019

10u59

Bron: Belga 0 Buitenland In Kaboel is vanochtend een bomaanslag gepleegd aan een controlepost in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad. Er zijn daarbij minstens tien doden en 42 gewonden gevallen. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Bij de aanslag, die zich omstreeks 10.10 uur lokale tijd (7.40 uur in België) voordeed, werd een minibus waarin explosieven gelegd waren tot ontploffing gebracht. Het doelwit zou een controlepost geweest zijn, vlakbij het hoofdkwartier van de NAVO-missie in Afghanistan, Resolute Support. In de buurt bevinden zich ook een gebouw van de Afghaanse geheime dienst NDS en verschillende buitenlandse vertegenwoordigingen, waaronder de Amerikaanse ambassade.

De Taliban heeft de aanslag opgeëist en bevestigd dat die tegen de Afghaanse veiligheidsdiensten gericht was. Volgens een woordvoerder vond de explosie plaats op het moment dat een konvooi met buitenlandse troepen de controlepost passeerde. Dinsdag was de Taliban al verantwoordelijk voor een andere zelfmoordaanslag in Kaboel, waarbij minstens zestien doden en meer dan honderd gewonden vielen.

Onderhandelingen met VS

In Kaboel is de Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad er deze week naar eigen zeggen in geslaagd om na lange onderhandelingen een principeakkoord met de Taliban overeen te komen. Dat akkoord moet toelaten dat de Amerikanen op termijn een groot deel van hun troepen uit Afghanistan terugtrekken, terwijl de Taliban ervoor zouden zorgen dat terroristische groeperingen in Afghanistan geen voet aan de grond meer krijgen. Bij de onderhandelingen tussen de VS en de Taliban was de Afghaanse regering evenwel niet betrokken.