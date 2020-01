Taliban eist aanval op vliegtuig in Afghanistan op, toestel wellicht van Amerikaans leger

ADN

27 januari 2020

11u12

Bron: Belga, Reuters 3 In Afghanistan is vandaag een vliegtuig neergestort. Volgens de taliban behoort het gecrashte toestel toe aan het Amerikaanse leger en hebben zij het zelf neergehaald. Alle mensen aan boord zijn volgens de radicaal-islamitische beweging omgekomen.

Het vliegtuig crashte kort na 13 uur lokale tijd in de provincie Ghazni, in het oosten van Afghanistan. Volgens de taliban was het vliegtuig op spionagemissie. Alle mensen aan boord, onder wie volgens de taliban hoge CIA-officieren, zouden zijn omgekomen.

Het is nog niet helemaal duidelijk tot welk land het vliegtuig behoorde. Vermoedelijk gaat het om een Amerikaans toestel van het type Bombardier E-11A, een vliegtuigje dat in Afghanistan door de Amerikaanse luchtmacht wordt gebruikt voor elektronisch toezicht, zo meldt het Amerikaanse blad Military Times.



Washington wil voorlopig niet bevestigen dat een Amerikaans toestel is neergehaald en ook de Amerikaanse troepen in de hoofdstad Kabul geven voorlopig geen commentaar. Volgens Military Times is het Amerikaanse leger wel een onderzoek begonnen.

Anonieme bronnen bevestigen intussen wel aan Reuters dat het om een klein Amerikaans militair vliegtuig gaat. Ze zeggen dat er voorlopig geen indicaties zijn dat het toestel uit de lucht werd gehaald door vijandige activiteit. Nog volgens de bronnen zaten er vermoedelijk minder dan 10 mensen in het vliegtuig.