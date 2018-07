Taliban eisen aanslag in Pakistan op, dodentol loopt op tot 20 KVE

Bron: Belga 0 Militanten van de taliban hebben de aanslag van dinsdag in Pesjawar, in het noordwesten van Pakistan, opgeëist. Bij de zelfmoordaanslag die gericht was tegen een verkiezingsbijeenkomst, kwamen volgens een nieuwe balans twintig mensen om het leven.

Onder de doden bevindt zich ook Haroon Bilour, die kandidaat was bij de verkiezingen voor de Awami National Party (ANP), een centrumlinkse en seculiere partij. Hij behoorde tot een prominente politieke familie. Zijn vader, Bashir Ahmad Bilour, was minister in de regering van de provincie Khyber-Pakhtunkhwa en werd in 2012 ook gedood tijdens een zelfmoordaanslag.

Gisteren was er sprake van 12 doden, maar de dodentol is ondertussen tot 20 gestegen, aldus een ziekenhuiswoordvoerder. Achttien doden, allemaal burgers, werden al geïdentificeerd. Van de veertig mensen die gewond raakten, bevinden er zich nog 20 in het ziekenhuis. De politie spreekt zelfs van 60 doden, van wie er nog 35 in het ziekenhuis liggen.

De aanslag werd vandaag opgeëist door een woordvoerder van Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Muhammad Khurasani. In een mededeling verklaart hij dat de ANP aangevallen werd vanwege haar "seculiere aanpak", en waarschuwt hij de mensen om in de toekomst niet meer naar bijeenkomsten van de partij te komen.

De politie verklaarde gisteren ook al dat de aanval waarschijnlijk tegen ANP gericht was. Eerder waarschuwden de veiligheidsdiensten ook al dat verkiezingsbijeenkomsten het doelwit zouden zijn van de taliban en terreurgroep Islamitische Staat (IS). Bij de vorige verkiezingen, in 2013, werden honderden leden en aanhangers van vooral liberale partijen gedood door de taliban.

De parlementsverkiezingen in Pakistan worden gehouden op 25 juli.