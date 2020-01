Taliban doden zeker 13 veiligheidstroepen in noorden van Afghanistan YV

29 januari 2020

11u01

Bron: Belga 0 In de provincie Kunduz, in het noorden van Afghanistan, hebben de islamistische taliban bij een aanval op twee controleposten van het leger en de politie zeker 13 veiligheidstroepen gedood. Er vielen ook minstens 12 gewonden, zo hebben de lokale autoriteiten woensdag laten weten. De taliban ontvoerden ook veiligheidstroepen en namen wapens mee.

Dinsdag doodden de taliban al 12 politieagenten in Pol-e Chomri, hoofdstad van de provincie Baghlan, ook in Noord-Afghanistan. Nochtans was het geweld tegen ordetroepen in Afghanistan de weken daarvoor merkelijk afgenomen, volgens een statistiek van de New York Times.

In de noordwestelijke provincie Badghis bevrijdden Afghaanse commando's dan weer 62 veiligheidstroepen uit een gevangenis van de taliban. Dat gebeurde volgens het Afghaanse ministerie van Defensie tijdens een nachtelijke operatie. Vijf leden van de taliban werden gevangen genomen, en verschillende andere werden gedood of raakten gewond.

De Verenigde Staten en de taliban onderbraken hun vredesgesprekken in december vorig jaar, maar hebben die hernomen. Plaats van onderhandelingen is Qatar. De islamistische beweging zou naar verluidt ingestemd hebben met Amerikaanse eisen om het geweld terug te schroeven, maar voor de rest sijpelt weinig door over de gesprekken. Zalmay Khalilzad, de Amerikaanse speciale vertegenwoordiger voor Afghanistan, was dinsdag in Brussel om vertegenwoordigers van de NAVO een stand van zaken mee te geven. Een akkoord tussen de VS en de taliban zou een terugtrekking van troepen moeten inleiden en moeten leiden tot interne vredesgesprekken binnen Afghanistan.