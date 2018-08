Taliban doden minstens 25 soldaten in noorden van Afghanistan Redactie

28 augustus 2018

09u10

Bij een hinderlaag door de taliban in de provincie Faryab, in het noorden van Afghanistan, zijn zeker 25 Afghaanse soldaten om het leven gekomen. Dat is vernomen van een provincieraadslid. Twintig militairen raakten gewond, zestien werden gevangengenomen door de taliban.

De soldaten maakten deel uit van een konvooi van zo'n 80 voertuigen dat op weg was naar Maymana, de hoofdstad van Faryab, toen ze in een hinderlaag vielen. Tussen de tien en twintig voertuigen bleven na de urenlange gevechten op het slagveld achter. Ze werden gebombardeerd door de Afghaanse luchtmacht, opdat de taliban de voertuigen niet zouden kunnen buitmaken.

In Faryab kwamen eerder deze maand al tientallen soldaten om nadat hun militaire basis was omsingeld door de taliban. De radicaalislamitische groepering heeft het aantal aanvallen tegen de Afghaanse veiligheidstroepen en de regering de voorbije maanden opgevoerd. Zo'n 14 procent van de districten in Afghanistan staat nu onder controle van de taliban. Om ongeveer 30 procent wordt fel strijd geleverd.