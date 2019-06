Taliban doden 39 mensen bij nieuwe reeks aanvallen in Afghanistan FVI

30 juni 2019

14u03

De taliban hebben bij drie verschillende aanvallen op Afghaanse veiligheidsdiensten in totaal 39 mensen om het leven gebracht. Bij de slachtoffers bevinden zich ook acht medewerkers van de Afghaanse verkiezingscommissie.

De islamistische rebellen bliezen zaterdagavond vier gestolen militaire voertuigen op aan een politiekantoor in Maroof, in de zuidelijke provincie Kandahar, zo deelt een woordvoerder van de plaatselijke politie mee. Daarbij kwamen elf politieagenten en acht leden van de verkiezingscommissie om het leven. Er vielen ook 27 gewonden.

De verkiezingscommissie was ter plaatse om kiezers te registreren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen die in september plaatsvinden, verduidelijkt Abdul Aziz Ibrahimi, de woordvoerder van de commissie.

Daarnaast voerden de taliban ook een aanval uit op een legerbasis in Imam Sahib, in de provincie Kunduz. Twaalf soldaten kwamen om het leven. Er werden ook zestien soldaten gevangengenomen, zegt provincieraadslid Aminullah Ayuddin.

In Bala Buluk, in de provincie Farah, werden vrijdagavond acht soldaten gedood bij een aanval op een andere legerbasis, zo is zondag nog bekendgemaakt. Daar vielen ook negen gewonden.

Eerder was al bekendgemaakt dat bij een aanval van de taliban zaterdagochtend zeker 26 leden van een pro-regeringsmilitie waren omgekomen in de noordelijke provincie Baghlan. Dat betekent dat het totale dodental van de aanvallen van de taliban sinds vrijdagavond al op minstens 65 staat.

De gewelddadige acties komen er net op een moment dat de VS en de taliban in Qatar beginnen aan een nieuwe reeks vredesgesprekken. Volgens waarnemers proberen de taliban met militaire overwinningen een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen.