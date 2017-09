Taliban doden 33 Afghaanse veiligheidstroepen op week tijd in één provincie 15u14

Talibanstrijders in Farah. Op een week tijd hebben de taliban minstens 33 Afghaanse politieagenten gedood in de afgelegen westelijke provincie Farah.

De meest recente aanval gebeurde gisterenavond, toen een grote groep militanten een beveiligingspost in het district Bala Boluk aanvielen. "Zeven Afghaanse politiemannen werden gedood en twee anderen werden ontvoerd", zei Jamilia Amini, het hoofd van de provincieraad van Fara, aan dpa.

Woensdagavond vond een aanval plaats op een beveiligingspost in de provinciehoofdstad Farah, waarbij vijf politiemannen omkwamen. Dinsdag stierven bij aanvallen op een post in het centrum van het district Posht Koh elf agenten. Maandag vielen de taliban ook al eens politieposten aan in de stad Farah en het district Posht Koh, waarbij tien politiemannen sneuvelden.

Volgens Amini verslechtert de veiligheidssituatie in de provincie, en beslissen wekelijks honderden burgers te vertrekken. Farah deelt een grens met Iran, en ligt ook naast Afghanistans belangrijkste opiumprovincie, Helmand. Dat maakt van Farah een gegeerd gebied voor drugkssmokkel, de voornaamste bron van inkomsten voor de taliban.