Taliban doden 19 leden van pro-regeringstroepen in Afghanistan

20 april 2020

10u05

Bron: Belga 4 In Afghanistan zijn minstens negentien leden van de pro-regeringstroepen gedood tijdens nachtelijke aanvallen in de noordelijke provincie Takhar. Dat hebben de autoriteiten maandag gezegd.

Militanten van de taliban vielen zondag rond middernacht in het district Khwaja Ghar van verschillende kanten de plaatselijke troepen aan die onder het bevel staan van het Afghaans Nationaal Leger. De gevechten duurden tot in de vroege uren. Naast de negentien doden raakten ook vijf soldaten gewond. Een woordvoerder van de provinciegouverneur bevestigde de aanval en de balans. Hij voegde eraan toe dat er versterking is gestuurd en dat de situatie intussen onder controle is.

Lenteoffensief

De taliban lanceren doorgaans rond deze tijd van het jaar hun lenteoffensief, maar er kwam nog geen officiële verklaring van de terreurbeweging.

De Verenigde Staten en de taliban sloten eind februari een akkoord waarin de taliban beloofde duizend pro-regeringsgevangenen vrij te laten in ruil voor 5.000 talibangevangenen. De deal wordt gezien als een eerste opstap naar vredesgesprekken binnen Afghanistan. Het plaveit ook de weg naar een geleidelijke terugtrekking van de internationale troepen uit het land.

