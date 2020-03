Taliban breekt wapenstilstand, amper twee dagen na akkoord met VS YV

02 maart 2020

14u30

Bron: Belga, Reuters 2 De taliban hebben maandag het einde aangekondigd van de gedeeltelijke wapenstilstand die op 22 februari was ingegaan. De islamistische groep zal het offensief tegen de Afghaanse veiligheidsdiensten hernemen, twee dagen na de ondertekening van het historische akkoord met Washington.

De periode van de beperking van het geweld, die negen dagen duurde, “is geëindigd en onze operaties zullen zoals normaal hernemen”, verklaarde de woordvoerder van de rebellen, Zabihullah Mujahid. Volgens de woordvoerder zullen de strijders de buitenlandse troepen niet aanvallen, maar zullen de operaties tegen de troepen van de regering van Kaboel worden voortgezet.

Inter-Afghaanse vredesgesprekken

Het akkoord dat de VS en de taliban zaterdag in het Qatarese Doha hebben ondertekend, moet onder andere leiden tot inter-Afghaanse vredesgesprekken. De VS en bondgenoten trekken ook hun troepen terug, op voorwaarde dat de taliban zich aan hun engagementen houden.

Eerder vandaag liet de taliban aan Reuters weten dat het niet met Afghanistan aan tafel zal zitten tot 5.000 talibangevangenen vrijgelaten worden. In het akkoord tussen de Verenigde Staten en de taliban stond ook de vrijlating van die gevangenen beschreven. Al zei gisteren de Afghaanse president, Ashraf Ghani, dat er daar niets van in huis zal komen.

Onduidelijke toekomst

De oorlog in Afghanistan duurt intussen al meer dan 18 jaar. Het nieuwe akkoord moest de weg vrijmaken voor directe onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de taliban en de Afghaanse leiders in Oslo volgende maand, zo meldden Amerikaanse functionarissen.

De Verenigde Staten en de NAVO-bondgenoten zullen al hun troepen binnen 14 maanden uit Afghanistan terugtrekken, als de taliban zich houden aan hun engagementen binnen dat akkoord. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de Amerikaanse en de Afghaanse regering. Binnen de 135 dagen na de ondertekening van het akkoord, bouwen de VS hun troepenmacht al af tot 8.600 militairen.

Het is niet duidelijk wat de aankondiging van de taliban net betekent voor dit akkoord.