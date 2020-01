Taiwanese legerchef dood teruggevonden nadat helikopter noodlanding maakt IB TT

02 januari 2020

06u41

Acht mensen, onder wie de chef van de generale staf van het Taiwanese leger en andere hooggeplaatste militairen, zijn overleden nadat een helikopter met dertien mensen aan boord vandaag een noodlanding moest maken in het noorden van Taiwan. Dat meldt het ministerie van Defensie.

De militaire helikopter, een UH-60M Black Hawk, was vanochtend om 7.50 uur lokale tijd vertrokken uit hoofdstad Taipei voor een routinemissie. De inzittenden gingen een bezoek brengen aan troepen in afgelegen gebieden in het arrondissement Yilan.

Een half uur later moest de helikopter een noodlanding maken in de bergen in de buurt van Taipei. Reddingswerkers vonden na een zoekactie acht levenloze lichamen terug, waaronder de generaal van de luchtmacht, Shen Yi-ming. Vijf andere inzittenden, onder wie een militaire verslaggever, zijn gered en naar ziekenhuizen overgebracht, aldus het ministerie.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Wel had de piloot gewaarschuwd voor de weersomstandigheden in het gebied, waar het erg mistig was. Er is een onderzoek gestart.

De crash komt vlak voor de verkiezingen in Taiwan, die op 11 januari worden gehouden. President Tsai Ing-wen, die wil worden herkozen, heeft al haar campagne-activiteiten tot zaterdag opgeschort. Vanmiddag zal ze vanwege het helikopterongeluk een toespraak houden op de nationale televisie.