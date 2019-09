Taiwan zet zich schrap voor tyfoon Mitag tvc

30 september 2019

08u38

Bron: Belga 2 Taiwan zet zich schrap voor de tyfoon Mitag, die vanavond en morgenochtend zware regenval met zich mee zal brengen in het noorden en noordoosten van het eiland. Het centrale weerbureau heeft waarschuwingen voor hevige regenval uitgevaardigd, waardoor scholen en bedrijven in het centrum, noorden en oosten van het eiland gesloten blijven. Ook de beurzen blijven dicht. Meer dan 160 vluchten zijn geschrapt.

President Tsai Ing-wen waarschuwde de bevolking op sociale media en maande hen aan tijdens de storm niet naar buiten te gaan.

Vandaag zijn minstens 94 binnenlandse en 71 internationale vluchten geschrapt, aldus de burgerluchtvaartautoriteit. Die raadt passagiers aan contact met hun luchtvaartmaatschappijen op te nemen. De spoormaatschappij liet ook weten dat lokale treinverbindingen in enkele delen van het land vanaf de namiddag zullen worden onderbroken.

Mitag is een tyfoon van de op een na zwaarste categorie. Deze ochtend omstreeks 5 uur Belgische tijd (11 uur lokale tijd in Taiwan) bevond de tyfoon zich op 300 kilometer ten zuidoosten van Taipei en bewoog die zich in noordwestelijke richting aan een snelheid van 25 kilometer per uur. De storm heeft aanhoudende windsnelheden tot 126 kilometer per uur, met windvlagen tot 162 kilometer per uur.