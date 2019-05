Taiwan voltrekt eerste homohuwelijken in Azië IB

24 mei 2019

04u07

Bron: Belga 0 De eerste homohuwelijken in Azië zijn vandaag geregistreerd in Taiwan nadat het parlement vorige week het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht legaliseerde.

De twee eerste koppels - twee mannen en twee vrouwen - kusten elkaar en ondertekenden hun huwelijksakten. Het is een doorbraak in de decennia lange strijd voor gelijke rechten.

In mei 2017 had het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het huwelijk ontzeggen aan mensen van hetzelfde geslacht ongrondwettelijk is. De regering kreeg tot 24 mei 2019 de tijd de wet te veranderen, terwijl het homohuwelijk sowieso een realiteit zou worden als er niets gebeurde.