Taiwan: systeem van “één land, twee systemen” in Hongkong heeft gefaald HAA

30 juni 2020

09u57

Bron: DPA 0 De Taiwanese president Tsai Ing-wen (foto) zegt dat het model van "één land, twee systemen", zoals dat van toepassing is in Hongkong, zijn mislukking bewezen heeft. Peking kwam zijn belofte niet na om vijftig jaar lang een grote mate van autonomie te garanderen, na de machtsoverdracht in 1997 door de Britten, klinkt het.

Peking gebruikte het model van "één land, twee systemen" om de vroegere Europese kolonies Hongkong en Macau weer onder controle te brengen. Taiwan heeft herhaaldelijk Pekings plannen afgewezen om hetzelfde model daar toe te passen.

De uitspraken van Tsai kwamen er nadat het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres in China volgens mediaberichten unaniem een nieuwe veiligheidswet voor Hongkong zou goedgekeurd hebben. De wet is gericht tegen activiteiten die Peking als subversief, separatistisch of terroristisch beschouwt. Ook bestraft de wet "geheime afspraken" met krachten in het buitenland. De democratische oppositie in Hongkong is bezorgd dat ze het doelwit wordt van de wet.

Strijd

Tsai zei dat ze hoopte dat het volk van Hongkong zou blijven strijden voor de waarden die het koestert, zoals vrijheid, democratie en mensenrechten. Taiwan, het eiland met de facto zelfbestuur, ontwikkelde een actieplan voor humanitaire bijstand.

Taiwan heeft sinds 1949 een onafhankelijke regering. Maar China beschouwt het democratische eiland als een deel van zijn grondgebied.

Ook Japan reageerde al op de mediaberichten over de goedkeuring van de omstreden veiligheidswet. Als de berichten kloppen, "zou het betreurenswaardig zijn dat China de veiligheidswet heeft goedgekeurd, ondanks diepe bezorgdheid bij burgers in Hongkong en bij de internationale gemeenschap", zei de woordvoerder van de Japanse regering, Yoshihide Suga.