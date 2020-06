Taiwan stelt zelfontworpen straaljager voor tijdens publieke testvlucht JOBR

22 juni 2020

13u05

Bron: De Telegraaf 0 Voor het eerst in meer dan dertig jaar heeft Taiwan een eigen straaljager ontworpen en gebouwd. Hij maakte maandag zijn eerste publieke testvlucht. De AIDC T-5 Brave Eagle, zo heet het nieuwe toestel, zal de F-5 Tiger vervangen.

De Brave Eagle, vrij vertaald als Dappere Adelaar, zal eerst gebruikt worden als trainingstoestel. Net zoals de Amerikaanse F-5, waarmee de Taiwanese luchtmacht intussen al meer dan 50 jaar vliegt, zal de Dappere Adelaar later ook worden ingezet als gevechtsvliegtuig.

Het is van de jaren ‘80 geleden dat Taiwan een eigen straaljager ontwikkelde. Toen weigerden de VS onder druk van China gevechtsvliegtuigen te verkopen aan Taiwan. China voert wel vaker druk uit op landen die banden onderhouden met Taiwan, en al zeker als die van militaire aard zijn. Taiwan scheurde zich in de 20ste eeuw af van China, waardoor er nog steeds conflicten en breuken bestaan tussen beide staten.

De Taiwanese president Tsai Ing-wen zei dat “deze eerste vlucht van de Dappere Adelaar de geschiedenisboeken ingaat”. “Het vliegtuig creëert 2.000 nieuwe arbeidsplaatsen en zal ook nieuw technisch talent aantrekken”, klinkt ze trots.

Lees ook:

Amerikaans-Chinese relaties verder onder druk: VS keuren verkoop torpedo’s aan Taiwan goed

Fransman panikeert tijdens verrassingsvlucht en katapulteert zichzelf uit straaljager

Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort in Noordzee: lichaam piloot gevonden