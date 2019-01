Taiwan roept hulp in van de internationale gemeenschap jv

05 januari 2019

12u34

Bron: dpa 0 De Taiwanese president Tsai Ing-wen roept de internationale gemeenschap op om de democratie op het eiland te beschermen. Die wordt volgens haar opnieuw meer en meer bedreigd door China.

President Tsai reageert daarmee op uitspraken van haar Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Die zei afgelopen dat China Taiwan opnieuw wil inlijven, met geweld als dat nodig zou zijn, tot grote woede van Tsai.

Volgens Tsai geeft Xi daarmee toe dat Peking Taiwan op dezelfde manier wil behandelen als Hongkong. Dat is sinds 1997 een speciale bestuurlijke regio van China. Daarin gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China, maar Hongkong heeft in de feiten wel maar weinig autonomie. Dat idee van 'één land, twee systemen' willen de Chinezen nu ook toepassen op Taiwan, vreest Tsai.

"Dit is een enorme aanfluiting van het feit dat de Republiek China (Taiwan, red.) bestaat, en dat het functioneert zoals elk ander democratisch land", zei Tsai. Ze waarschuwde Peking er ook voor dat het de trouw van de 23 miljoen Taiwanezen aan de democratie "onderschat", en vraagt de internationale gemeenschap om in te grijpen. "Als men niet opkomt voor Taiwan, een democratie onder Chinese bedreiging, dan vragen wij ons af welk land het volgende zal zijn."

Taiwan heeft al sinds 1949 een eigen regering en is de facto onafhankelijk, al wordt het door het grootste deel van de landen niet erkend. Peking ziet het eiland als een deel van China.