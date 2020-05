Taiwan haalt overspel uit strafrecht ES

29 mei 2020

15u22

Bron: Belga 0 Het hoogste gerechtshof van Taiwan heeft vrijdag een decennia oude wet op overspel vernietigd waarbij een buitenechtelijke affaire tot een gevangenisstraf kon leiden.

Het hof verklaarde artikel 239 uit het strafrecht van Taiwan nietig, dat bepaalde dat "een getrouwde persoon die overspel pleegt met een andere persoon, een gevangenisstraf van maximaal één jaar krijgt en de andere persoon aan dezelfde straf onderworpen wordt".

Hsu Tzong-li, voorzitter van Judicial Yuan, de gerechtelijke tak van de Taiwanese regering, zei dat de wet vernietigd werd omdat ze de persoonlijke seksuele autonomie en privacy ernstig ondermijnde. "Na het depenaliseren van overspel kunnen mensen op het burgerlijk wetboek steunen om het gezin en het huwelijk te beschermen", zei Lin Hui-huang, secretaris-generaal van Judicial Yuan, op een persconferentie in Taipei.

Eerder had het ministerie van Justitie gewag gemaakt van onderzoeken waaruit zou blijken dat 70 procent van de bevolking tegen het depenaliseren van overspel was. Kuan Hsiao-wei, een assistent-professor in de rechten aan de universiteit van Taipei, noemde de beslissing van het hooggerechtshof een "mijlpaal in de geschiedenis van de seksuele en mensenrechten in Taiwan". Ze zei dat vrouwen in Taiwan ongeveer 20 procent meer kans hadden veroordeeld te worden dan mannen, hoewel mannen vaker overspel plegen.

