Taiwan getroffen door aardbeving: 1300 huizen zonder stroom kv

08 augustus 2019

02u29

Bron: Belga 2 Taiwan is vanochtend getroffen door een aardbeving met een magnitude van 5,9. Dat meldt het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS). Slachtoffers zouden er volgens de eerste berichten niet zijn.

De aardbeving deed zich voor in het noordoostelijke arrondissement Yilan om 05.28 uur lokale tijd (23.28 uur Belgische tijd) op een diepte van 10 kilometer. Volgens de lokale autoriteiten werd de schok gevoeld op het hele eiland en werden meer dan 1.300 woningen in hoofdstad Taipei getroffen door een stroompanne. De wolkenkrabbers in de stad beefden mee en het treinverkeer in Yilan werd deels stilgelegd.

In de omgeving van Taiwan botsen twee tektonische platen op elkaar, waardoor de aarde wel vaker beeft op het eiland voor de Chinese oostkust. Bij een aardbeving met een magnitude van 7,6 op Taiwan, de zwaarste uit de recente geschiedenis van het land, kwamen in september 1999 meer dan 2.400 mensen om.