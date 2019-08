Taiwan getroffen door aardbeving: 1 dode en meer dan 10.000 gezinnen zonder stroom kv jv

08 augustus 2019

02u29

Bron: dpa, belga 6 Taiwan is vanochtend getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6. Dat meldt het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS). Een persoon is daarbij om het leven gekomen. De autoriteiten waarschuwen voor nog meer potentieel natuurgeweld, terwijl ook tyfoon Lekima de regio in de komende dagen aandoet.

De aardbeving deed zich voor in het noordoostelijke arrondissement Yilan om 05.28 uur lokale tijd (23.28 uur Belgische tijd) op een diepte van 22,5 kilometer. Het epicentrum lag volgens de weerdienst op zo’n 36,5 kilometer ten oosten van het noordoostelijke arrondissement Yilan. Volgens de lokale autoriteiten werd de schok gevoeld op het hele eiland. Meer dan 10.000 gezinnen in het noorden en oosten van Taiwan kwamen zonder stroom te zitten. De wolkenkrabbers in de stad beefden mee en het treinverkeer in Yilan werd deels stilgelegd.

Inwoners van hoofdstad Taipei meldden dat ze wakker werden door vallende voorwerpen en meubels in hun huis. In New Taipei werd een vrouw dood in haar woning aangetroffen onder een gevallen kleerkast.

Een tweede schok met een magnitude van 4,6 trof het eiland voor de Chinese oostkust om 7.02 uur (01.02 uur Belgische tijd). Die beving situeerde zich zo’n 14,8 kilometer ten oosten van Yilan op een diepte van 66,4 kilometer.

Taiwan zet zich intussen ook schrap voor de komst van de krachtige tyfoon Lekima, die op donderdag en vrijdag vermoedelijk voor zware regenbuien zal zorgen. Het land is erg vatbaar voor natuurgeweld zoals aardbevingen en tyfoons.

In de omgeving van Taiwan botsen twee tektonische platen op elkaar, waardoor de aarde wel vaker beeft op het eiland voor de Chinese oostkust. Bij een aardbeving met een magnitude van 7,6 op Taiwan, de zwaarste uit de recente geschiedenis van het land, kwamen in september 1999 meer dan 2.400 mensen om. En in augustus 2009 vielen na de doortocht van tyfoon Morakot meer dan 700 doden te betreuren.