Taiwan bant ‘onveilige’ app Zoom JG

07 april 2020

11u55

Bron: Belga 2 De overheid van Taiwan verbiedt ambtenaren om tijdens hun werk nog langer gebruik te maken van de teleconferentieservice Zoom. De Taiwanese regering neemt die maatregel om veiligheidsredenen. Volgens experts bevat de beveiliging van Zoom gaten waardoor hackers gesprekken kunnen afluisteren en computers van deelnemers kunnen overnemen.

Omdat mensen vanwege de coronapandemie wereldwijd thuis zitten, groeide het aantal gebruikers van Zoom de laatste weken met miljoenen. Ook bedrijven en overheden gebruiken de app om op afstand te blijven communiceren. De Taiwanese overheid liet alle medewerkers dinsdag echter in een verklaring weten dat het gebruik van Zoom nu uit den boze is. Het onderwijsdepartement van de stad New York en Elon Musks ruimtereisbedrijf SpaceX hadden eerder al de communicatietool verbannen.

Citizen Lab, een denktank rond internetveiligheid, stelde vorige week in een rapport dat Zoom gebruikmaakt van Chinese servers en ontwikkelaars. Voor Taiwan betekent dat een ernstig beveiligingsrisico, omdat de regering van de Volksrepubliek China de eilandstaat niet erkent. De regering in Taipei staat haar functionarissen wel toe om software van Google en Microsoft te gebruiken voor de communicatie.