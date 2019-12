Tafeltennissers twee weken vast in vluchtelingenkamp nadat politie hen verkeerdelijk wegstuurt LH

05 december 2019

15u57

Bron: The Guardian, Al Jazeera 0 Twee Nigeriaanse studenten die deelnamen aan een internationaal tafeltennistornooi in Kroatië zijn vorige maand door de politie van dat land ten onrechte naar een Bosnisch vluchtelingenkamp gestuurd. Beiden beschikten over geldige visa voor Kroatië. “De politie luisterde niet naar onze uitleg.”

Abia Uchenna Alexandro en Eboh Kenneth Chinedu, studenten aan de universiteit van de stad Owerri, kwamen op 12 november aan in de Kroatische hoofdstad Zagreb, voor hun deelname aan het tafeltennistornooi voor universiteiten dat dit jaar gehouden werd in de stad Pula. De tafeltennisspelers zouden op 18 november via Istanbul terugvliegen naar de Nigeriaanse hoofdstad Lagos, maar voor hun vertrek wilden ze nog Zagreb verkennen.

De dag voor hun vertrek werden ze volgens de Bosnische krant Žurnal tijdens een wandeling in de Kroatische hoofdstad tegengehouden door twee politieagenten die hen om identificatiedocumenten vroegen. “We probeerden uit te leggen wie we waren en dat onze documenten nog in ons hostel lagen, maar ze brachten ons naar een politiebureau", vertelt Chinedu aan Žurnal. “De agenten besteedden geen aandacht aan onze uitleg.”

Een van de agenten zei me dat hij op mij zou schieten als ik niet zou vertrekken

De agenten zagen hen beide studenten als migranten zonder papieren en brachten hen in een busje naar de grens met Bosnië-Herzegovina. De politie beval de twee om samen met anderen door een bos de grens met Bosnië-Herzegovina over te steken. “Ik weigerde”, zei Chinedu. “Een van de agenten zei me dat hij op mij zou schieten als ik niet zou vertrekken.”

Uchenna en Chinedu werden uiteindelijk weggebracht naar een vluchtelingenkamp bij de Bosnische stad Velika Kladuša, waar duizenden migranten vastzitten zonder water of verwarming en waar de temperaturen tot min twee graden kunnen zaken.

De studenten namen onmiddellijk contact op met een van hun medestudenten die nog in Zagreb verbleef en vroegen hem om hun paspoorten op te sturen. Toen dook er echter een nieuw probleem op: hun Kroatische visa zouden vervallen wanneer ze hun vlucht naar hun thuisland moesten halen.

Geldige visa

Het duurde tot eind november vooraleer vrijwilligers van het kamp contact konden opnemen met de organisatie van het tornooi. “Ze vertelden me dat twee studenten uit Nigeria door de Kroatische politie naar Bosnië waren gebracht”, aldus organisator Alberto Tanghetti aan The Guardian. “Ik vroeg hen om foto’s en hun namen op te sturen. Uiteindelijk konden we bevestigen dat beide jongens hadden deelgenomen aan de competitie en over geldige visa beschikten. Ik begrijp echt niet wat er is gebeurd.” De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Universiteit van Pula bevestigden aan nieuwszender Al Jazeera dat beide mannen legaal in Kroatië verbleven.

“Het is nog absurder dat de agenten hen niet geloofden toen ze probeerden uit te leggen dat ze over een visum beschikten. Het zou voldoende geweest zijn om met hen mee te gaan naar het hostel en daar hun documenten na te kijken”, aldus de organisator nog.