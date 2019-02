Tachtigtal graven geschonden op joods kerkhof in Frankrijk KVE

19 februari 2019

14u41

Bron: Belga 0 "Ongeveer 80 graven" van de joodse begraafplaats in Quatzenheim, in het noordoosten van Frankrijk, zijn vandaag geschonden aangetroffen, zo heeft de prefectuur van het departement Bas-Rhin meegedeeld, die de "afschuwelijke antisemitische daad" krachtig veroordeelt. In Frankrijk zijn vandaag verscheidene bijeenkomsten gepland tegen de toename van het antisemitisme.

“Vandaag zijn ongeveer 80 graven van de Israëlitische begraafplaats van Quatzenheim geschonden aangetroffen", aldus de prefectuur in de mededeling. Volgens een fotograaf van het Franse persbureau AFP werden blauwe en gele hakenkruisen op de graven gespoten. Op een van de graven staat ook "Elsassisches Schwarzen Wolfe" (zwarte wolven van de Elzas), mogelijk een verwijzing naar een groep die in de jaren 70 (van de vorige eeuw) actie voerde voor autonomie voor de Elzas. Het parket van Straatsburg zei dat het een onderzoek zou openen.

“Schok na schok”

Jean-Luc Marx, de prefect van Bas-Rhin, sprak in de mededeling "zijn volledige steun uit aan de joodse gemeenschap, die andermaal geviseerd wordt". "Het antisemitisme tast de waarden van de Republiek aan die alle Fransen delen", voegde hij eraan toe. "Het houdt niet op, het is schok na schok. Ik weet niet hoe lang we dat volhouden", zei Maurice Dahan, voorzitter van het synagogebestuur van Bas-Rhin.

De Franse president Emmanuel Macron begeeft zich vandaag nog ter plaatse, zo kondigde de minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, op RTL-radio aan. Daarna bezoekt het staatshoofd het monument van de Shoah in Parijs.

