Tabaksreus Philip Morris beschuldigd van hypocrisie en promotie van ongezonde alternatieven bij antirookcampagne AW

22 oktober 2018

11u27

Bron: BBC News 7 “Stop toch met roken”, kopte de eigenaardige en meest recente reclamecampagne van Marlboro sigaretten. Tabaksreus en producent van de Marlboro sigaretten Philip Morris zou graag zien dat rokers stoppen met roken. Nu wordt het bedrijf door het centrum voor kankeronderzoek in het Verenigd Koninkrijk voor die stunt beschuldigd van hypocrisie en verborgen campagnes om eigen alternatieven te promoten.

“De beste manier om mensen te doen stoppen met roken, is door geen sigaretten meer te produceren”, reageerde George Butterworth van het centrum voor kankeronderzoek in het Verenigd Koninkrijk. In plaats daarvan probeerde de tabaksreus simpelweg zijn rookalternatieven te promoten. “Hypocrisie”, aldus George Butterworth.



Philip Morris pompte bijna 4,5 miljard euro in oplossingen die minder schadelijk zouden zijn dan de reguliere sigaretten. Oncologen zijn daarover echter kritisch en maken duidelijk dat het apparaatje maar beter op dezelfde manier behandeld wordt als de sigaret. Dat betekent zonder reclame. Met behulp van zijn laatste reclamestunt, trachtte Philip Morris die regels handig te omzeilen. In Groot-Brittannië mag je nog reclame maken voor de e-sigaret en andere alternatieven, niet voor de reguliere sigaret. In België is reclame voor zowel gewone sigaretten als de alternatieven verboden.

Overstap naar de concurrent

Wanneer critici het bedrijf vroegen waarom Philip Morris niet gewoon stopt met het produceren van sigaretten –als ze echt willen dat mensen stoppen met roken- antwoordde de woordvoerder dat rokers sigaretten van de concurrent zouden kopen. “Sigaretten zijn nog steeds verantwoordelijk voor 87 procent van onze opbrengsten. We willen zo snel mogelijk alternatieven verkopen, maar dat vergt tijd”, zegt de tabaksreus nog.

E-sigaret

Een populair alternatief is de e-sigaret of de elektronische sigaret waarbij een vloeistof elektronisch wordt verdampt. Op die manier ademt de gebruiker een soort van aerosol. De vloeistof bevat vaak nog een aroma of smaakje en vaak ook nicotine.



Al zijn er nog geen studies beschikbaar die het effect van de e-sigaret op lange termijn onderzochten –onmogelijk aangezien de e-sigaret nog niet zo lang geleden op de markt verscheen- het gebruik ervan is niet risicoloos. E-sigaretten die nicotine bevatten blijven schadelijk. Verder bevat de rook van de e-sigaret geen zogenaamde verzachters. Die verzachters maken sigarettenrook minder bitter. Omdat ze ontbreken bij de e-sigaret kan ‘dampen’ hoestbuien en irritaties van de keel veroorzaken.

Voor jongeren blijft de e-sigaret hoe dan ook schadelijk. Het kan een opstap zijn naar zowel een nicotine- als tabaksverslaving waardoor jongeren uiteindelijk toch kunnen overstappen naar de reguliere sigaretten, die nog wat meer schadelijke stoffen bevatten.