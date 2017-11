Tabaksindustrie VS móet adverteren dat ze roker verslaafd wil maken Victor Schildkamp

Bron: AD.nl 0 ANP Pakjes sigaretten in het schap. Tabaksproducenten in Amerika moeten vanaf 26 november in advertenties toegeven dat ze de consument bewust verslaafd willen maken. Dat heeft een Amerikaanse rechter besloten.

De uitspraak is een gevolg van een zaak die een anti-rookorganisatie aanspande tegen de tabaksindustrie. De rechter heeft na een jarenlange juridische strijd besloten dat de tabaksindustrie in advertenties moet erkennen dat zij eropuit is de roker verslaafd te maken. Dat doen producenten door filterpapier te kiezen waarmee de gebruiker de maximale hoeveelheid nicotine binnenkrijgt.

Auto-ongelukken

De tabaksfabrikanten worden met de advertenties gestraft voor het feit dat ze de consument decennialang valse informatie hebben voorgeschoteld. In de advertenties moet nu worden uitgelegd dat roken meer slachtoffers veroorzaakt dan drugs, aids en auto-ongelukken en dat sigaretten expres zo gefabriceerd zijn dat ze verslavend zijn. De tabaksfabrikanten wisten nog wel te voorkomen dat elke advertentie op radio en tv moet beginnen met de zin 'Hier is de waarheid...'

De uitspraak in Amerika is koren op de molen voor de strafzaak die mogelijk in Nederland gaat worden gevoerd tegen de tabaksindustrie. Enkele longpatiënten en KWF Kankerbestrijding hebben aangifte gedaan van zware mishandeling tegen de vier grote tabaksfabrieken in Nederland. Hun advocaat, Bénédicte Ficq, heeft de verplichte advertentiecampagne in Amerika ingebracht bij het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland. Het OM moet nog besluiten of het tot vervolging overgaat.

