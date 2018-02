Taant de macht van Viktor Orbán? Partij Hongaarse premier verrassend verslagen in lokale verkiezing TT

26 februari 2018

15u44

Bron: The Guardian, BBC, Die Welt 0 Niemand had het zien aankomen, maar toch is het gebeurd: de partij van de almachtige Hongaarse premier Viktor Orbán is gisteren verrassend verslagen bij een lokale tussentijdse verkiezing. De uitslag joeg een schok door de regerende Fidesz-partij, die na de parlementsverkiezingen over minder dan anderhalve maand hoopt aan de macht te blijven. De oppositie ruikt echter haar kansen.

Hódmezövásárhely. Nog Hongaarser kan een kiesdistrict niet klinken. In het rechtse Fidesz-bolwerk leek de lokale kandidaat Péter Márki-Zay zegezeker bij een tussentijdse verkiezing. Te meer omdat de stad ook nog eens de thuishaven is van premier Viktor Orbáns kabinetschef János Lázár.



Maar dat was buiten de oppositie gerekend, die voor een keer haar onderlinge verdeeldheid aan de kant kon schuiven en besliste zich achter de onafhankelijke kandidaat Zoltán Hegedűs te scharen. Met succes: Hegedűs won gisteren met meer dan 57 procent tegenover 41 procent voor Márki-Zay. Bij de vorige verkiezingen in het district, in 2014, won Fidesz nog met 61 procent.

Populariteitstest

De verkiezing werd nationaal gevolgd en beschouwd als een populariteitstest voor Orbán, die geplaagd wordt door een schandaal rond misbruik van EU-geld waar ook zijn schoonzoon bij betrokken is. De uitslag kwam dan ook als een schok binnen bij Fidesz. De regerende rechtse partij van premier Orbán hoopt bij de parlementsverkiezingen op 8 april hun kopman aan een derde ambtstermijn te kunnen helpen en zou daar volgens peilingen ook gemakkelijk in slagen.

Orbán ligt in Europa al jaren onder vuur voor de manier waarop hij de macht naar zich toe trekt en omwille van zijn controversiële standpunten, onder andere op het vlak van migratie. De Hongaarse regering weigert deel te nemen aan het Europese spreidingsplan voor vluchtelingen en liet in volle vluchtelingencrisis in 2015 een hek bouwen aan de grens om gelukszoekers tegen te houden.

In eigen land regeert Orbán met zijn Fidesz-partij echter met een tweederdemeerderheid in het parlement. Verwacht werd dat de partij bij de nieuwe verkiezingen haar macht kon consolideren en mogelijk zelfs versterken.

Plotseling lijkt er veel mogelijk voor de oppositie, wanneer de onderlinge geschillen tenminste opzij gezet kunnen worden

Verstomming

Maar de verrassende overwinning voor de verenigde oppositiepartijen doet veel waarnemers met verstomming slaan. Plotseling lijkt er veel mogelijk, wanneer de onderlinge geschillen tenminste opzij gezet kunnen worden.

Vraag is nu of de oppositiepartijen daar ook toe bereid zijn. Volgens Márki-Zay moet de uitslag in zijn district een voorbeeld zijn voor andere districten en is aangetoond dat Orbán verslagen kan worden. "Dit was een signaal dat we af willen van de grote jongens die de hele klas pesten", aldus de oppositiekandidaat. Op sociale media beloven veel kiezers te zullen stemmen voor de oppositiekandidaat met de grootste kans de Fidesz-kandidaat te verslaan. Een echt samenwerkingsverband tussen de partijen is er voorlopig nog niet.

Fidesz won bij de vorige parlementsverkiezingen in 2014 maar liefst 96 van de 106 individuele kiesdistricten. Via de nationale lijst haalde ze echter 'maar' 37 zetels binnen, tegenover 56 voor de verschillende oppositiepartijen.