Syrische zwemster die migranten redde, zit nog tot volgende week vast in Griekenland

03 september 2018

17u59

Bron: Belga 3 Een Syrische zwemster die 18 migranten hielp redden bij een schipbreuk voor de kust van Griekenland drie jaar geleden, zit sinds 29 augustus vast in het kader van een Grieks onderzoek naar mensensmokkel. Ze blijft nog zeker vastzitten tot volgende week, zei haar advocaat vandaag.

Sarah Mardini is vorige week woensdag opgepakt als deel van het onderzoek naar een illegaal netwerk dat mensen van Turkije naar het Griekse eiland Lesbos smokkelt.

Sarah en haar zus Yusra zijn beiden getrainde zwemsters. In 2015 trokken ze urenlang een vlot voort tot het veilig aankwam in Lesbos. Ze vestigden zich sindsdien in Duitsland, maar Sarah bleef werken als vrijwilliger om migranten bij te staan die op Lesbos aankomen.

De Griekse autoriteiten bevolen vandaag dat ze zeker tot volgende week opgesloten blijft, zei haar advocaat Charalambos Petsikos. De zwemster is een van 30 leden van minstens drie ngo's, onder wie 24 buitenlanders, naar wie een onderzoek loopt. Het gaat onder andere ook om een Duitser en een Griek. Volgens Petsikos gaat het om een poging om de activiteiten van de hulpverleners strafbaar te maken.

Bij de politie is vernomen dat sinds februari ngo's op Lesbos worden geobserveerd, nadat twee activisten waren gearresteerd in een Grieks legervoertuig met valse nummerplaten.