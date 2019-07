Syrische vrouw zonder handen wil beroemde tekenares worden Redactie

13 juli 2019

21u54 0

Duaa Bustati is een 29-jarige kunstenares uit Damascus. De jonge vrouw werd zonder handen geboren. In de loop der jaren tijd heeft ze manieren gevonden om zelfstandig te leven. “Er is niets wat ik niet kan, ik doe alles wat anderen met hun handen doen met mijn voeten” zegt ze.

Toen Duaa 11 jaar oud was, besefte ze dat ze graag tekende. Op school ontdekte ze daar ook echt talent voor had en haar zust moedigde haar aan dat talent verder te ontwikkelen. Later behaalde ze met grote onderscheiding een diploma in de schone kunsten .

Maar haar reis was niet gemakkelijk en kunst maken was een uitlaatklep voor haar. Ondertussen heeft ze al tentoongesteld in Groot-Brittannië en Oekraïne.