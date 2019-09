Syrische vluchtelingen vermommen zich als Oekraïense volleybalploeg KVE LB

23 september 2019

15u17

Bron: Belga 26 De Griekse politie heeft tien migranten opgepakt die zich voordeden als volleybalteam om zo van Athene naar Zwitserland te vliegen. Luchthavenmedewerkers merkten echter op dat de getoonde paspoorten niet overeenkwamen met de identiteit van de reizigers.

De tien werden gisteren aangehouden op de luchthaven van Athene, nadat aan het licht was gekomen dat de paspoorten die ze bij zich hadden als verloren of gestolen gemeld stonden. Volgens de Griekse politie probeerde het tiental door te reizen naar het Zwitserse Zürich. De mannen werden naar de onderzoeksrechter doorverwezen, ze worden aangeklaagd wegens een poging het land te verlaten met gestolen of verloren reisdocumenten.

De voorbije maanden stelt Griekenland een grote toename van het aantal vluchtelingen en migranten vast. Tussen januari en augustus kwamen op de Griekse eilanden meer dan 25.000 mensen aan, 32% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vluchtelingencentra op de Griekse eilanden zijn zwaar overbevolkt. Het Moira-kamp op Lesbos kan 3.000 mensen huisvesten, momenteel verblijven er meer dan 10.000. Die toename wordt verklaard door het hardhandig optreden tegen Syrische vluchtelingen in Turkije en het toegenomen geweld in de Syrische provincie Idlib.

Syrische vluchtelingen staan in gastlanden onder steeds hogere druk om terug naar huis te keren, ook al is het duidelijk dat het daar niet veilig is. Human Rights Watch verklaarde eerder deze maand dat Syriërs die uit Libanon waren gedeporteerd bij hun aankomst in Syrië werden gearresteerd. De mensenrechtenorganisatie spreekt over “willekeurige opsluitingen, verdwijningen en intimidaties in gebieden die terug in handen zijn van de Syrische regering.” Door het offensief van de regeringstroepen, met de steun van Russen, sloegen de voorbije maanden tienduizenden mensen uit Idlib op de vlucht.