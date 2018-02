Syrische vluchteling wil in Duitsland met vier vrouwen leven. Nu heeft hij al twee echtgenotes en zes kinderen Karen Van Eyken

20 februari 2018

12u55

Bron: Spiegel TV, Die Welt, Bild 299 Hoewel polygamie bij onze oosterburen verboden is, mocht Ahmad A. eind januari zijn tweede vrouw naar Duitsland laten komen. De zaak heeft de afgelopen weken voor veel ophef gezorgd, maar de Syrische vluchteling begrijpt de commotie niet. Als gelovige moslim houdt hij zich gewoon aan de sharia. Hij zou graag 4 echtgenotes willen en 10 tot 20 kinderen.

Ahmad trouwde in Syrië met zijn tweede vrouw Lina toen ze nog maar 13 jaar oud was. Zes jaar eerder trad hij in het huwelijk met zijn eerste echtgenote Betool. Zij was toen 14 jaar. In Syrië heeft hij ook nog een derde vrouw maar daarvan leeft hij gescheiden. In zijn land van oorsprong is het immers toegelaten om getrouwd te zijn met maximaal 4 echtgenotes.

Een reportageploeg van het gerenommeerde Duitse magazine Der Spiegel ging een kijkje nemen bij de familie thuis in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. "Op emancipatorisch vlak heeft de vluchtelingencrisis in Duitsland niet alleen gunstige gevolgen gehad", zo steekt presentatrice Maria Gresz van Spiegel-TV van wal.

Exklusiv: Der Mann, dessen Geschichte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat: „Syrer darf Zweitfrau nach Deutschland holen“ schreiben diverse Medien. Zum ersten Mal spricht er und seine zwei Ehefrauen. Heute Abend um 22:35 Uhr im @SPIEGELTV Magazin auf @RTLde pic.twitter.com/LfTAlRl51v Andrew Moussa(@ AndrewMoussa_) link

De familie is in 2015 uit Aleppo gevlucht. Via Turkije en Griekenland kwamen ze aan in Noord-Duitsland. De 32-jarige Ahmad leeft met zijn gezin met zes kinderen - en een zevende op komst - in een woning die door de gemeente Pinneberg ter beschikking is gesteld en die door het lokale jobcentrum wordt betaald. Ahmad wilde altijd al naar Duitsland komen, zo vertelt hij: "Hier is er ondersteuning, ze geven ons bijstandsuitkeringen, ze geven ons dit huis."

Wanneer de reporter vraagt hoeveel financiële ondersteuning hij krijgt, moet de Syriër het antwoord schuldig blijven. "Dat weet ik niet. Het geld wordt overgeschreven en ik haal het af bij de bank."

Ahmad is blij in Duitsland te zijn. "Ik wil 'mama Merkel' hartelijk danken. Zij is de enige die zich het lijden van de Syriërs heeft aangetrokken. Ook de Duitsers dank ik. Al zijn er ook racisten. Maar de Duitsers hebben al oorlog meegemaakt en tonen veel medeleven met de Syriërs."

Beide echtgenotes zijn niet jaloers op elkaar, meent de man. "Ik zorg ervoor dat er geen concurrentie heerst." Ook de vrouwen willen geen man voor zich alleen. "Het is ons lot om met twee te zijn, zoals God het wil", verklaart Lina. Ahmad heeft aangekondigd dat hij in de toekomst echter 4 echtgenotes wil en graag 10 tot 20 kinderen.

De familie heeft ondertussen de vluchtelingenstatus verkregen en mag drie jaar in Duitsland blijven. Daardoor kan de ongeletterde arbeider Ahmad werk zoeken en een cursus Duits volgen. Maar hij wil liever bij zijn kinderen zijn.

De volledige reportage kan u ook hier bekijken.