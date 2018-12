Syrische vluchteling (15) die mishandeld werd op school vraagt om zijn pester niet aan te vallen op sociale media: “Ik wil niet dat hem iets overkomt” KVDS IVI

01 december 2018

15u35

Bron: The Guardian 2 Vorige week dinsdag is een video online geplaatst waarop te zien is hoe een jongen op een Britse school mishandeld wordt door een pester. De beelden werden vol afschuw onthaald en de 16-jarige pester kreeg heel wat negatieve reacties. Het slachtoffer, de 15-jarige Syrische vluchteling Jamal, is echter niet gediend met de “gewelddadige reacties over de pester”. “Ik wil niet dat er iets ergs gebeurd met hem”, zegt hij tegen Britse media.

De video waarin een 16-jarige jongeman Jamal hardhandig aanpakt, is al miljoenen keren bekeken. De pester heeft de afgelopen week dan ook al heel wat kritiek over zich heen gekregen. De politie heeft zelfs voor bewaking moeten zorgen aan de woonplaats van de jonge pester. Ondertussen heeft de jongeman samen met zijn moeder het land tijdelijk verlaten.

Het incident zou zich op 25 oktober afgespeeld hebben op de Almondbury Community School in Huddersfield, tussen Manchester en Leeds. De geviseerde jongen heeft zijn arm in een gips, maar dat houdt zijn aanvaller niet tegen. Na het incident stapt Jamal verslagen weg. Heel wat andere leerlingen komen kijken naar wat er aan de hand is, maar niemand helpt.

Bezorgd

Jamal heeft de reacties op sociale media ook gelezen, maar is het er niet mee eens. Dat heeft zijn advocaat Tasnime Akunjee gezegd. “Jamal wil niet dat andere kinderen gekwetst worden, ook de pesters niet”, zegt de advocaat. “Het is een shockerende video. Maar sommige mensen roepen op om de pesters te pesten en dat is zeker niet wat Jamal of zijn familie willen.” De advocaat van de familie voegt er nog aan toe dat Jamal zich “zelfs wanneer hij gepest wordt, op een volwassen manier blijft gedragen”.

Jamal zelf benadrukte gisteren in Britse media de woorden van zijn advocaat. “Ik ben bezorgd over de gewelddadige reacties tegen de pester op sociale media. Ik wil helemaal niet dat er iets ergs gebeurd met hem”, zegt de jongen. “Ik wil niet dat er iets erg gebeurd met om het even wie.”

“Help me alstublieft”

Gisteren raakte ook bekend dat Jamal drie weken voor het gefilmde incident nog een mail had gestuurd naar de autoriteiten. Daarin somde hij een hele reeks voorbeelden op van pestgedrag op de school. De mail, getiteld “Klacht: help me alstublieft”, was onder andere verzonden naar de gemeenteraad, de lokale politie en het Ministerie van Onderwijs.

Een lokaal gemeenteraadslid, Bernard McGuin, zegt dat hij na de mail de nodige stappen had ondernomen en dat het ministerie hem had laten weten dat de zaak werd bekeken. Op 23 november, twee weken na de eerste mail, ontving McGuin opnieuw een bericht van het ministerie waarin stond dat de politie verschillende keren had samengezeten met de school en dat er een reeks acties zouden genomen worden, waaronder de schorsing van een leerling.

In een interview met The Guardian zei Jamal gisteren dat hij en zijn 14-jarige zusje niet zullen terugkeren naar de school. Ook zij werd zwaar gepest.