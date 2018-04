Syrische troepen nemen bijkomend rebellengebied bij Damascus in kv

25 april 2018

16u42

Bron: Belga 0 Na Oost-Ghouta heeft het Syrische leger een ander voormalig rebellengebied bij Damascus volledig ingenomen. Door een overeenkomst met de regering verlieten woensdag de laatste opstandelingen het gebied Oost-Qalamoun ten noorden van de hoofdstad. Dat melden de staatsmedia.

De regio was sinds 2013 deels in handen van radicale islamisten. Zaterdag was de uittocht van de opstandelingen in de richting van rebellengebieden in het noorden van het land begonnen. De afspraak tussen de oorlogspartijen kwam onder bemiddeling van de Syrische bondgenoot Rusland tot stand.

De herovering van Oost-Qalamoun betekent een nieuwe overwinning voor de regering van president Bashar al-Assad, die pas midden april had verklaard dat ze de volledige controle over het gewezen rebellenbastion Oost-Ghouta had verworven. De strijdkrachten hadden het gebied de voorbije weken na een voor de regio ongeziene golf van luchtaanvallen met een grondoffensief heroverd.