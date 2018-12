Syrische staatsmedia: "Internationale coalitie viel regeringstroepen aan" IB

03 december 2018

01u45

Bron: Belga 1 De door de VS geleide coalitie tegen terreurbeweging IS heeft stellingen van het Syrische leger onder vuur genomen. Dat melden Syrische staatsmedia.

Nieuwsagentschap SANA, dat gecontroleerd wordt door het regime van de Syrische machthebber Bashar al-Assad, zegt dat de aanval gisteren gebeurde in de buurt van de stad al-Sukhna in het oosten van Syrië. Er zou alleen materiële schade zijn, zegt een militaire bron.

Raketten

Er werden raketten afgevuurd vanop Al-Tanf, de militaire basis van de coalitie aan de grens met Irak, zegt een bron die dichtbij de regeringstroepen staat aan het Duitse nieuwsagentschap dpa. De raketten waren gericht op militaire voorposten, maar er vielen geen slachtoffers, aldus de bron.

Amerikaans leger: “Doelwit waren jihadi’s”

De internationale coalitie onder leiding van de VS ontkende even later dat de Syrische regeringstroepen geviseerd werden. De Amerikaanse legerwoordvoerder Ryan Sean zei dat het doelwit van de aanval jihadi’s waren, onder wie IS-leider Abu al-Umarayan, die daarbij omkwam. Umarayan wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de executie van de Amerikaanse gijzelaar Peter Kassig in 2014.