Syrische staats-tv: luchtafweer haalt Israëlische raketten neer RL

14 februari 2020

01u04

Bron: Reuters 0 De Syrische luchtafweer heeft verschillende uit Israël afkomstige raketten neergehaald voordat zij de hoofdstad Damascus bereikten, dat meldt de Syrische staats-tv.

“De vijandige raketten kwamen vanuit de bezette Golanhoogvlakte...en werden neergehaald voordat ze hun doel bereikten", aldus een verklaring van het Syrische leger. Eerder deze maand beschuldigde het regime in Damascus Israël ook al van het bestoken van verschillende militaire doelwitten in het zuiden van Syrië.

Een woordvoerder van het Israëlische leger liet echter weten niet in te gaan op buitenlandse berichtgeving. Het land beschouwt Iran als haar grootste bedreiging en heeft in Syrië herhaaldelijk Iraanse doelen en daaraan gelieerde milities aangevallen, waaronder het Libanese Hezbollah.



Israël maakt zich grote zorgen over de groeiende invloed van Iran op Syrië. De twee laatsgenoemde landen sloten verscheidene economische- en handelsverdragen. Daardoor is de afgelopen jaren de kans op een militaire confrontatie toegenomen.

Lees ook: Syrische raket raakt bijna Airbus met 172 passagiers (HLN+).