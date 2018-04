Syrische soldaten blokkeren vluchtwegen om te verhinderen dat burgers ontsnappen uit Afrin kg

08 april 2018

13u58

Bron: Belga 2 De Syrische troepen versperren de vluchtwegen van burgers die proberen te ontsnappen uit de Noord-Syrische stad Afrin, die sinds enkele weken in handen is van het Turkse leger. Dat blijkt uit een verklaring van Human Rights Watch (HRW). De mensenrechtenorganisatie klaagt ook aan dat bondgenoten van het Turkse leger de bezittingen van burgers plunderen of vernietigen.

Gewapende milities die het Turkse leger ondersteunen, maken zich zowel in de stad Afrin als in de omliggende dorpen schuldig aan plunderingen, zo blijkt uit gegevens van HRW. Omdat de vluchtwegen uit het gebied worden afgezet door het Syrische leger, stranden heel wat mensen bovendien in een gebied waar er onvoldoende toegang is tot voedsel, zuiver water en medische hulpverlening.

"Extreem kwetsbaar"

Voor alle mensen die de gevechten in Afrin ontvluchten is de humanitaire toestand acuut, zegt Lama Fakih, vicedirecteur van HRW in het Midden-Oosten. "Maar de mensen die geen toegang krijgen tot regeringsgebied en het slachtoffer zijn van plunderingen zijn extreem kwetsbaar."

Volgens HRW moeten de burgers omgerekend tot 800 euro betalen om toegang te krijgen tot de regio's die onder controle van de Syrische regering vallen.

Turks leger

Het Turkse leger heeft ruim twee weken geleden Afrin, in het noordwesten van Syrië, onder controle gekregen. Dat gebeurde bij een militaire operatie die gericht was tegen de Koerdische Volksbevrijdingseenheden (YPG), de militie die tot dan toe Afrin in handen had. Turkije ziet YPG als de Syrische vleugel van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die door Ankara als een terroristische organisatie wordt beschouwd.