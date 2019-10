Syrische regering en oppositie starten directe gesprekken na jaren van oorlog KVDS

30 oktober 2019

09u36

De strijdende partijen in de Syrische burgeroorlog zitten woensdagmiddag samen aan de onderhandelingstafel om te werken aan een nieuwe grondwet, na acht en een half jaar oorlog. 150 afgevaardigden - telkens 50 van overheid, oppositie en burgermaatschappij - zijn aanwezig bij de gesprekken onder VN-auspiciën in Genève.

Rusland en Iran, de bondgenoten van de overheid, en Turkije, dat de oppositie steunt, beschouwen dit zogeheten grondwettelijk comité als een kans om vertrouwen op te bouwen en naar een breder politiek proces te gaan, dat mogelijk een einde maakt aan het conflict.

"We manen de partijen aan om een akkoord te bereiken", aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op een persconferentie dinsdagavond op de VN-zetel in Zwitserland, nadat hij zijn Turkse en Iraanse ambtgenoten en de VN-gezant voor Syrië Geir Pedersen had ontmoet.





De Iraanse minister Mohammad Javad Zarif zei op zijn beurt dat de drie regionale machten niet zullen tussenkomen in het proces. Zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu zei optimistisch te zijn, maar dat hij er zich ook bewust van was dat de gesprekken moeilijk zouden zijn.

Verschillende vorige ronden van VN-bemiddelde gesprekken leverden geen resultaat op, aangezien regering en oppositie er niet in slaagden wezenlijke gesprekken te voeren.

Conflict

Pedersen waarschuwde deze week dat het comité alléén het conflict niet kan oplossen. Volgens de diplomaat moet ook vertrouwen worden opgebouwd op het terrein, door oplossingen te vinden voor de duizenden krijgsgevangenen en ontvoerden.